Генштаб: ЗСУ за добу відбили 81 атаку росіян і знищили 560 окупантів

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Основні зусилля російська армія зосереджує на веденні наступу на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках — минулої доби українські військові відбили 81 атаку окупантів на цих напрямках.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генерального штабу станом на ранок 27 лютого.

На Бахмутському напрямку росія намагалася наступати біля населених пунктів Дубово-Василівка, Ягідне, Бахмут, Іванівське та Північне Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках окупанти також намагались наступати в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Вугледар.

Також Генштаб повідомляє, що в містах Олешки та Скадовськ Херсонської області російська окупаційна влада з 21 лютого виїжджає до Бахчисараю, Сімферополя та Керчі, а з 24 лютого окупанти оголосили про так звану «евакуацію» для всіх охочих. Для перевезення колаборантів використовують військові вантажні автомобілі, з собою можна брати лише ручний багаж.

Що стосується втрат, то за добу 26 лютого ЗСУ знищили 560 окупантів, 4 танки і 6 броньованих машин.