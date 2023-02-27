Росія вночі атакувала Україну дронами, 11 з них вдалось збити. Є загиблі

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Уночі 27 лютого російська армія атакувала Україну дронами, 11 з 14 вдалось збити.

Про це повідомив Генеральний штаб.

У Хмельницькому пролунали три вибухи, у Київській та Чернігівській областях працювала Протиповітряна оборона.

Крім цього, вночі росія обстріляла Запоріжжя ракетами С-300, один із запущених снарядів, ймовірно, впав у воду. Пошкоджено один з обʼєктів інфраструктури, люди не постраждали.

Пізніше глава Хмельницької області Сергій Гамалій повідомив про двох загиблих рятувальників. Це 21-річний Владислав Дворак і 31-річний Сергій Севрук. Разом із колегами вони цієї ночі ліквідували наслідки першої атаки по цивільних будинках, а потім ворог запустив по них дрон-камікадзе. Троє поранених рятувальників у лікарні. Двоє з них у важкому стані.