Німеччина передала Україні військові мостоукладальники, вантажівки й аптечки
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Wikimedia
Німеччина передала Україні чергову військову допомогу. Про це свідчать дані на сайті уряду.
У списку:
- 6 мостоукладачів BEAVER (всього 9);
- 20 тисяч аптечок (всього 120 тисяч);
- 8 вантажівок Zetros (всього 28);
- 10 зимових маскувальних сіток.
Також Німеччина готує до відправки 300 тисяч снарядів для зеніток Gepard.
- Німеччина вже передала Україні 32 зенітки Gepard і понад 6 тисяч боєприпасів до них.