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Німеччина передала Україні військові мостоукладальники, вантажівки й аптечки

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Wikimedia

Німеччина передала Україні чергову військову допомогу. Про це свідчать дані на сайті уряду.

У списку:

Також Німеччина готує до відправки 300 тисяч снарядів для зеніток Gepard.

Вантажівка Mercedes-Benz Zetros.

Wikimedia