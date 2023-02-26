Німеччина передала Україні військові мостоукладальники, вантажівки й аптечки

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Німеччина передала Україні чергову військову допомогу. Про це свідчать дані на сайті уряду.

У списку:

6 мостоукладачів BEAVER (всього 9);

20 тисяч аптечок (всього 120 тисяч);

8 вантажівок Zetros (всього 28);

10 зимових маскувальних сіток.

Також Німеччина готує до відправки 300 тисяч снарядів для зеніток Gepard.

Вантажівка Mercedes-Benz Zetros. Wikimedia