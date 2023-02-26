У Білорусі на аеродромі «Мачулищі» пролунали два вибухи, пошкоджено російський військовий літак
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Вранці 26 лютого на білоруському аеродромі в Мачулищах пролунали вибухи, пошкоджено російський військовий літак ДРЛО А-50.
Про це повідомляє білоруська опозиційна організація BYPOL.
Від двох вибухів постраждали передня та центральна частини літака, пошкоджена авіоніка та радіолокаційна антена.
«Пошкодження серйозні, літак точно вже нікуди не полетить», — уточнили в BYPOL.
Вибухи сталися, коли біля літака працювала снігоприбиральна техніка, вона також пошкоджена.
- Росія постійно використовує білоруські аеродроми для своїх літаків. Зокрема, з «Мачулищів» періодично злітають винищувачі, які є носіями ракети «Кинджал», яка недосяжна для української ППО.