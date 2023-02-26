Директор ЦРУ «впевнений», що Китай розглядає можливість озброїти росію

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Reuters / «Бабель»

Глава Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс «впевнений» у тому, що Китай розглядає можливість відправки зброї до росії.

Про це Бернс заявив у інтервʼю CBS News.

«Ми впевнені, що китайське керівництво розглядає можливість надання смертоносного обладнання. [...] Держсекретар Блінкен і президент [Джо Байден] вважали важливим чітко вказати, якими будуть наслідки цього. Це була б дуже ризикована та нерозумна ставка», — заявив Бернс.

Цього тижня високопоставлений китайський дипломат відвідав Москву вперше з початку війни в Україні, і західна розвідка заявила, що хоча росія і перевела свою економіку на військовий лад, у неї, як і раніше, закінчуються ракети і безпілотники, і вона обходжує Пекін для угоди зі зброєю.

Високопоставлені офіційні особи США заявили, що Китай безпосередньо розглядає можливість постачання дронів-камікадзе до росії.