Директор ЦРУ «впевнений», що Китай розглядає можливість озброїти росію
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Reuters / «Бабель»
Глава Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс «впевнений» у тому, що Китай розглядає можливість відправки зброї до росії.
Про це Бернс заявив у інтервʼю CBS News.
«Ми впевнені, що китайське керівництво розглядає можливість надання смертоносного обладнання. [...] Держсекретар Блінкен і президент [Джо Байден] вважали важливим чітко вказати, якими будуть наслідки цього. Це була б дуже ризикована та нерозумна ставка», — заявив Бернс.
Цього тижня високопоставлений китайський дипломат відвідав Москву вперше з початку війни в Україні, і західна розвідка заявила, що хоча росія і перевела свою економіку на військовий лад, у неї, як і раніше, закінчуються ракети і безпілотники, і вона обходжує Пекін для угоди зі зброєю.
Високопоставлені офіційні особи США заявили, що Китай безпосередньо розглядає можливість постачання дронів-камікадзе до росії.
- Напередодні видання Der Spiegel писало, що росія веде перемовини з Китаєм про поставки летального озброєння і партії зі ста дронів-камікадзе ZT-180, які здатні нести боєголовку масою від 35 до 50 кг. Ці дрони схожі на іранські Shahed-136.
- 23 лютого 2023 року НАТО побачило ознаки того, що Китай «розглядає і, можливо, планує» відправити зброю до росії, щоб допомогти їй у війні в Україні.