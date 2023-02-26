Компанія Nokia вперше за 60 років змінила дизайн — аби її більше не асоціювали з мобільними телефонами

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Фінський виробник обладнання Nokia змінив дизайн свого логотипа, щоб люди не асоціювали його з мобільними телефонами — від цього бізнесу компанія відмовилась майже десять років тому.

Про це повідомляє Bloomberg.

Новий логотип складається з пʼяти різних форм, які утворюють слово NOKIA. Від старого знакового синього кольору відмовились. За даними Reuters, це перша зміна логотипа компанії майже за 60 років.

«У свідомості більшості людей ми, як і раніше, є успішним брендом мобільних телефонів, але це не те, чим займається Nokia. Ми хочемо запустити новий бренд, який приділяє велику увагу мережам та промисловій цифровізації, що повністю відрізняється від застарілих мобільних телефонів», — сказав головний виконавчий директор Пекка Лундмарк напередодні Всесвітнього мобільного конгресу в Барселоні 26 лютого.

Nokia зосередиться на збільшенні частки на ринку постачальників послуг з мережевим обладнанням. Тепер Nokia має «боєприпаси та інструменти», щоб зайняти частку ринку, не жертвуючи прибутком. Цьому сприяли обмеження щодо китайського конкурента Huawei, після того як низка урядів заборонила компанії продавати комплектуючі для мереж 5G.

Nokia також хоче прискорити зростання свого бізнесу із продажу приватних мереж 5G компаніям. За словами генерального директора, корпоративний бізнес досяг 8% частки виручки Nokia в минулому році.