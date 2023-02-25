Міноборони рф, розвідка та Богуслаєв. ЄС оприлюднив нові санкції проти росії
- Автор:
- Олег Панфілович
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Олексій Арунян / Ґрати
Європейський Союз оприлюднив перелік юридичних і фізичних осіб, які потрапили під санкції в рамках десятого пакета обмежень.
Про це повідомляється в Офіційному журналі ЄС.
Обмеження запровадили проти 87 фізичних і 34 юридичних осіб. Серед них — Міністерство оборони росії, Служба зовнішньої розвідки рф і низка компаній оборонного сектору. Крім того, санкції запроваджуються проти компаній, зокрема виробників іранських безпілотників Shahed та їхнього керівництва. Під обмеження також потрапили:
- уповноважена з прав людини рф Тетяна Москалькова;
- виконавчий директор медіагрупи «Россия сегодня» Кирило Вишинський;
- заступник командувача військ Південного військового округу Олексій Авдєєв;
- командувач Повітряно-десантними військами рф Михайло Теплинський;
- командувач Ракетними військами стратегічного призначення рф Сергій Каракаєв;
- головний редактор «Россия 24» Євген Бекасов;
- колишній генеральний директор «Мотор Січі» Вʼячеслав Богуслаєв.
З організацій до санкцій включено Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф банк, автомобільну групу «ГАЗ» та низку підприємств «Росатома».