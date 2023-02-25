Генштаб: Окупанти облаштували катівню у Василівці Запорізької області
- Автор:
- Олег Панфілович
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SOPA Images / Contributor / Getty Images
Окупанти облаштували катівню у Василівці Запорізької області.
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
«На тимчасово захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей російські окупанти посилюють тиск на цивільне населення, проводять обшуки помешкань. Відомо, що в місті Василівка Запорізької області росіяни облаштували катівню, де утримують патріотично налаштованих громадян», — йдеться у повідомленні.
Генштаб також повідомив, що всі підрозділи «силових структур» окупованої Донеччини з 1 березня переходять на функціонування за російським законодавством. «У звʼязку з цим анонсовано звільнення військовослужбовців 1 армійського корпусу (Горлівка), які досягнули граничних термінів перебування на військовій службі», — йдеться в повідомленні.
- У грудні 2022 року Центр прав людини ZMINA з посиланням на відповідь Офісу генерального прокурора повідомляв, що на деокупованих територіях виявили 54 катівні та зафіксували понад 5 тисяч випадків катувань.