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Конкурс на посаду директора НАБУ: До півфінального етапу допустили 11 кандидатів

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Facebook / НАБУ

Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро допустила до півфінального етапу відбору 11 кандидатів.

Про це повідомляють пресслужба комісії та Центр протидії корупції.

Ці 11 кандидатів із 21 пройшли співбесіди щодо відповідності критерію доброчесності.

Серед них:

На наступному етапі конкурсу комісія оцінить професійну компетентність кожного з цих кандидатів. Після цього визначать фінальну трійку.