Конкурс на посаду директора НАБУ: До півфінального етапу допустили 11 кандидатів

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Комісія з проведення конкурсу на посаду директора Національного антикорупційного бюро допустила до півфінального етапу відбору 11 кандидатів.

Про це повідомляють пресслужба комісії та Центр протидії корупції.

Ці 11 кандидатів із 21 пройшли співбесіди щодо відповідності критерію доброчесності.

Серед них:

Юрій Бєлоусов, керівник Департаменту війни Офісу генпрокурора;

Максим Ворвуль, старший детектив НАБУ;

Сергій Гупяк, співробітник управління ДБР на Хмельниччині;

Семен Кривонос, голова Державної інспекції архітектури та містобудування;

Сергій Наумюк, керівник підрозділу детективів НАБУ;

Олег Опішняк, прокурор відділу Генеральної інспекції Офісу генпрокурора;

Роман Осипчук, керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ;

Віктор Павлущик, старший детектив НАБУ;

Вероніка Плотнікова, керівниця управління Офісу генпрокурора;

Володимир Церковний, старший детектив НАБУ;

Олександр Цивінський, керівник відділу детективів НАБУ.

На наступному етапі конкурсу комісія оцінить професійну компетентність кожного з цих кандидатів. Після цього визначать фінальну трійку.