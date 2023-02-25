Світовий банк надав Україні додатковий грант на $2,5 мільярда

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Death to Stock

Світовий банк оголосив про надання Україні додаткового грантового фінансування на $2,5 мільярда в рамках проєкту «Державні видатки на зміцнення адміністративної спроможності в Україні» (PEACE).

У релізі банку вказано, що кошти надасть Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Їх перерахують уряду України після відповідної перевірки.

Грант підтримає бюджет України задля фінансування основних послуг, функцій та ключових секторів держави в умовах війни. Це охорона здоровʼя, школи, виплати пенсій, допомога внутрішнім переселенцям, програми соцдопомоги та заробітна плата працівникам-бюджетникам.