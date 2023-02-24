Білий дім: У листопаді Іран відправив до росії артилерійські та танкові снаряди для використання в Україні

Новини

Reuters / «Бабель»

У листопаді Іран відправив до росії артилерійські та танкові снаряди для використання в Україні. Натомість росія пропонує співпрацю щодо ракет, електроніки та протиповітряної оборони.

Про це заявив офіційний представник Ради національної безпеки Джон Кірбі, пише Politico.

За його словами, Іран також прагне придбати ударні вертольоти, радари та навчально-бойові літаки. Загалом Іран сподівається отримати від росії військової техніки на «мільярди доларів».

На запитання про типи винищувачів і терміни їх постачання Кірбі відмовився вдаватися до подробиць.

«Це, безумовно, не тільки ускладнить ситуацію в Україні, а може ускладнити й ситуацію з безпекою на Близькому Сході для наших партнерів і друзів», — додав Джон Кірбі.

У грудні високопосадовці адміністрації Байдена заявили, що Москва надає «безпрецедентну» військову та технічну підтримку Тегерану в обмін на зброю. Навесні 2022 року офіційні особи заявили, що іранські пілоти навчалися в росії польотам на російських винищувачах, що вказувало на те, що Іран може почати отримувати літаки протягом наступного року.