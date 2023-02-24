WSJ: Німеччина, Франція та Британія розглядають угоду з Україною. Вона дасть ширший доступ до техніки — але спонукатиме до перемовин з рф

Новини

Kay Nietfeld / picture alliance via Getty Images

Німеччина, Франція та Велика Британія розглядають тісніші звʼязки між НАТО та Україною — ідеться про угоду, яка надасть Києву ширший доступ до передової військової техніки, але буде спонукати розпочати мирні переговори з росією.

Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на представників урядів трьох країн.

Премʼєр-міністр Британії Ріші Сунак минулого тижня виклав план угоди, яка надасть Україні набагато ширший доступ до передової військової техніки, зброї та боєприпасів для оборони після закінчення війни. Він сказав, що цей план має бути включений до порядку денного щорічних зборів Організації Північноатлантичного договору в липні.

Запропонований пакт не міститиме жодних зобовʼязань щодо розміщення сил НАТО в Україні та не пропонуватиме Києву так званий захист за статтею 5. Однак документ надасть Україні військові засоби для стримування будь-якого майбутнього нападу росії.

Хоча точних умов не визначено, деякі з офіційних осіб заявили, що Україна може отримати доступ до широкого спектру стандартних систем озброєнь НАТО і більш тісно інтегрувати свої Збройні сили до західного ланцюжка поставок.

За словами французьких, німецьких і британських політиків, через рік після початку війни Париж і Берлін теж підтримують цю ініціативу, і всі три уряди бачать у ній спосіб зміцнити довіру до України та дати уряду країни стимул розпочати переговори з росією. Офіційні особи обережно заявили, що будь-яке рішення про те, коли та за яких умов розпочнуться мирні переговори, повністю залежить від України.

The Wall Street Journal пише, що ця пропозиція є одним із можливих наборів гарантій безпеки, які можуть дозволити Україні бути впевненою в тому, що росія не скористається припиненням вогню як паузою перед відновленням вторгнення. Поки, за словами офіційних осіб із Центральної Європи, ця пропозиція обговорювалася лише побіжно.

Також джерела видання повідомляли, що Макрон і Шольц на зустрічі в Парижі на початку лютого сказали Зеленському, що йому необхідно розпочати розгляд мирних переговорів з Москвою. За словами джерел, за вечерею в Єлисейському палаці Макрон сказав Зеленському, що він «великий воєначальник», але зрештою йому доведеться перейти на політику і приймати «важкі рішення».

Британський чиновник заявив, що ще однією метою угоди з НАТО буде зміна розрахунків Кремля. Якщо Москва побачить, що Захід готовий з часом збільшити свою військову допомогу та зобовʼязання перед Україною, це допоможе переконати її в тому, що вона не зможе досягти своїх військових цілей.