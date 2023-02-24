В Осло за бійку біля бару затримали колишнього командира «ПВК Вагнера» Андрія Медведєва
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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У столиці Норвегії, в Осло затримали 26-річного Андрія Медведєва, який є колишнім командиром з «ПВК Вагнера». Йому висунили звинувачення в насильстві.
Про це повідомляє норвезький телеканал TV2.
Ідеться про інцидент біля пабу Andyʼs в Осло в ніч проти 22 лютого. За даними поліції, Андрій Медведєв поводився агресивно і бився з іншим клієнтом закладу.
Його адвокат процитував свого підзахисного: «Після вживання алкоголю в місті сталося непорозуміння». Прокурор заявив, що колишній «вагнерівець» вдарив ногою офіцерів поліції, через це його також звинувачують в насильстві щодо державного службовця.
Медведєва відпустили 22 лютого, після того як допитали про інцидент. На допиті він дав свідчення, однак не визнав себе винним.
- 16 січня 2023 року влада Норвегії підтвердила, що Андрій Медведєв незаконно перетнув кордон і попросив там про притулок. Він також брав участь у допитах Національної служби кримінальних розслідувань як можливий свідок воєнних злочинів росіян в Україні.