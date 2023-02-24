Міноборони Польщі: Перші танки Leopard 2 вже прибули в Україну

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Перші танки Leopard 2, передані Польщею, вже перебувають в Україні.

Про це заявив міністр оборони цієї країни Маріуш Блащак, повідомляє RMF24.

Таку заяву Блащак зробив на засіданні Ради національної безпеки Польщі. Він не назвав кількість переданих машин. Польща раніше зобовʼязалася поставити Україні 14 танків Leopard 2. Очікується, що офіційно про поставки оголосить премʼєр-міністр Матеуш Моравецький, який прибув з візитом до Києва у пʼятницю.

Видання зазначає, що на полігоні у польському Свєнтошуві вже кілька тижнів тривають навчання українських екіпажів на танках Leopard 2.

Як повідомляє агентство Укрінформ, президент Володимир Зеленський на зустрічі з Моравецьким підтвердив отримання танків. Польський премʼєр повідомив, що до України надійшли чотири такі бойові машини.