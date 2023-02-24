За рік війни в Києві через обстріли загинули понад 160 людей
- Автор:
- Олег Панфілович
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Getty Images / «Бабель»
За рік з початку широкомасштабного наступу росії у Києві від обстрілів загинули понад 160 мирних жителів.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Серед загиблих — пʼять дітей. Окупанти пошкодили понад 700 будівель. Зокрема, 417 багатоповерхових та 109 приватних будинків, а також 93 заклади освіти. Метро як укриття приймало одночасно до 66 940 киян, а сирени пролунали 680 разів.
- Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що за рік росія випустила по Україні майже пʼять тисяч ракет.