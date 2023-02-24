Уряд планує за рік реформувати митницю. Премʼєр назвав шість кроків до цього

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Пресслужба СБУ

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль в інтервʼю Forbes розповів, як уряд планує у шість етапів реформувати митницю упродовж 2023 року.

За його словами, без проведення структурної реформи кадрові зміни не будуть ефективними.

«Уряд підписав економічний безвіз із країнами ЄС — були зняті всі мита й барʼєри для торгівлі. Був також підписаний транспортний безвіз. Тобто ситуації, яка була у 2021 році, коли бізнес скаржився на обмеження щодо отримання дозволів на виїзд в Європу, більше немає. Зараз ми ведемо перемовини щодо продовження економічного безвізу, тобто безмитної та безквотної торгівлі, до кінця або середини 2024 року», — зазначив він.

«Інша важлива складова, додав Шмигаль, — Україна увійшла в європейську мережу NCTS [спільний транзит]. Це дало можливість оформляти безтранзитні декларації. Наприклад, машина завантажується d Берліні, проїжджає митницю, не зупиняючись, та розмитнюється на місці в Києві. Це прозора система, яка унеможливлює корупцію».

Що ще необхідно зробити?

Перший крок — запровадження спільних пунктів пропуску та спільної бази даних з країнами ЄС, зокрема з Польщею.

«Коли в базах даних Польщі та України буде однакова інформація, все вирівняється. Корупція з точки зору контрабанди зменшиться на 98%», — вважає глава уряду.

Другий крок — діджиталізація всіх процесів та впровадження електронної черги.

Третій крок — ротації на митниці кожні три місяці.

«Якщо бригади з Черкас, Полтави будуть на три місяці їхати на західний кордон, буде складно будувати корупційні схеми», — аргументує Шмигаль.

Четвертий крок — збільшити кількість пунктів пропуску.

«Чим більше пунктів пропуску, тим менше навантаження, менше черг, менша корупція. Ми над цим вже активно працюємо. Вперше за 24 роки Україна відкрила два нових пункти пропуску з Румунією», — додає премʼєр.

П’ятий крок — ризикоорієнтований підхід.

Наприклад, якщо їдуть автомобілі великої міжнародної продуктової компанії зі списку S&P500, співробітники митниці чітко розуміють, що вони везуть, наприклад, харчові продукти, а не щось заборонене. Такі фури мають проїжджати митницю «зеленим коридором». А «білий бус» із заржавілими порогами, несиметричними колесами, перевантажений на один бік — потрапляє до «червоного коридору».

Шостий крок — встановлення справних сканерів на всіх митних пунктах пропуску.

Уряд вже домовився з польськими партнерами про купівлю перших 13 сканерів.

«Ми вже домовилися з президентом Єврокомісії щодо відкриття поетапного доступу до спільних баз даних. Зараз у транзитних деклараціях, наприклад, не відкрита вартість товару, а це дуже важливий показник, бо він дає розуміння щодо податкових відрахувань», — резюмував премʼєр-міністр Денис Шмигаль.