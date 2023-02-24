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Уряд планує за рік реформувати митницю. Премʼєр назвав шість кроків до цього

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Пресслужба СБУ

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль в інтервʼю Forbes розповів, як уряд планує у шість етапів реформувати митницю упродовж 2023 року.

За його словами, без проведення структурної реформи кадрові зміни не будуть ефективними.

«Уряд підписав економічний безвіз із країнами ЄС — були зняті всі мита й барʼєри для торгівлі. Був також підписаний транспортний безвіз. Тобто ситуації, яка була у 2021 році, коли бізнес скаржився на обмеження щодо отримання дозволів на виїзд в Європу, більше немає. Зараз ми ведемо перемовини щодо продовження економічного безвізу, тобто безмитної та безквотної торгівлі, до кінця або середини 2024 року», — зазначив він.

«Інша важлива складова, додав Шмигаль, — Україна увійшла в європейську мережу NCTS [спільний транзит]. Це дало можливість оформляти безтранзитні декларації. Наприклад, машина завантажується d Берліні, проїжджає митницю, не зупиняючись, та розмитнюється на місці в Києві. Це прозора система, яка унеможливлює корупцію».

Що ще необхідно зробити?

«Коли в базах даних Польщі та України буде однакова інформація, все вирівняється. Корупція з точки зору контрабанди зменшиться на 98%», — вважає глава уряду.

«Якщо бригади з Черкас, Полтави будуть на три місяці їхати на західний кордон, буде складно будувати корупційні схеми», — аргументує Шмигаль.

«Чим більше пунктів пропуску, тим менше навантаження, менше черг, менша корупція. Ми над цим вже активно працюємо. Вперше за 24 роки Україна відкрила два нових пункти пропуску з Румунією», — додає премʼєр.

Наприклад, якщо їдуть автомобілі великої міжнародної продуктової компанії зі списку S&P500, співробітники митниці чітко розуміють, що вони везуть, наприклад, харчові продукти, а не щось заборонене. Такі фури мають проїжджати митницю «зеленим коридором». А «білий бус» із заржавілими порогами, несиметричними колесами, перевантажений на один бік — потрапляє до «червоного коридору».

Уряд вже домовився з польськими партнерами про купівлю перших 13 сканерів.

«Ми вже домовилися з президентом Єврокомісії щодо відкриття поетапного доступу до спільних баз даних. Зараз у транзитних деклараціях, наприклад, не відкрита вартість товару, а це дуже важливий показник, бо він дає розуміння щодо податкових відрахувань», — резюмував премʼєр-міністр Денис Шмигаль.