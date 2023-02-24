Україна претендує на $300–500 млрд заморожених російських активів. Вони мають стати основою відбудови країни

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Пресслужба Кабінету міністрів України

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль в інтервʼю Forbes заявив, що Україна розраховує отримати конфісковані російські активи та репарації. Однак, жоден з цих процесів ще не перейшов до реальних кроків.

«Репарації можна отримати лише від країни, яка завершила воювати та визнала свою провину або її провину визнав міжнародний суд. Тобто країна або добровільно віддає репарації, або за рішенням суду. У нас триває війна, тому обидва варіанти поки що не працюють. Зараз іде дискусія на рівні наших міжнародних партнерів щодо внесення змін до законодавства, що прискорить процес передачі заморожених російських активів», — зазначив він.

За його словами, ніхто не може назвати точну суму заморожених російських активів. За приблизними експертними підрахунками — $300–500 млрд.

«Це ресурс, на який ми претендуємо та який має стати фінансовою основою відбудови», — додав Шмигаль.