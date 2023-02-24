ЄС не узгодив 10 пакет санкцій проти росії. Польща вимагає посилити обмеження

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Serge Kutuzov / Unsplash

Європейський союз напередодні не зміг узгодити десятий пакет санкцій проти росії через заперечення Польщі.

За даними Politico, переговори продовжаться сьогодні вранці і перетинатимуться з офіційними заходами з нагоди річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Дипломати кажуть, що дійшли згоди відносно майже усього пакету, але Польща заперечує проти запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку, які, на її думку, є недостатньо жорсткими.

Низка країн закликали до повної заборони, але, намагаючись заспокоїти інші країни, які залежать від цього імпорту, Комісія запропонувала встановити ліміт квоти на рівні 560 000 метричних тонн, сказав один з дипломатів ЄС. За словами польського чиновника, це навіть більше, ніж поточний імпорт.

Визнаючи, що пакет затримується, Варшава заперечує, що це є проблемою. «Ми не блокуємо санкції. Ми просто хочемо, щоб вони мали сенс», — сказав польський чиновник на умовах анонімності.

Також співрозмовники видання стверджують, що напередодні ввечері Комісія продовжила переговори з деякими країнами ЄС у пошуках компромісу. За словами чотирьох дипломатів, у пʼятницю вранці відбудеться ще одна зустріч послів 27 країн-членів ЄС, щоб спробувати укласти угоду.