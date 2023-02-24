ЄС не узгодив 10 пакет санкцій проти росії. Польща вимагає посилити обмеження
- Автор:
- Софія Телішевська
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Serge Kutuzov / Unsplash
Європейський союз напередодні не зміг узгодити десятий пакет санкцій проти росії через заперечення Польщі.
За даними Politico, переговори продовжаться сьогодні вранці і перетинатимуться з офіційними заходами з нагоди річниці повномасштабного російського вторгнення в Україну.
Дипломати кажуть, що дійшли згоди відносно майже усього пакету, але Польща заперечує проти запропонованих обмежень на імпорт синтетичного каучуку, які, на її думку, є недостатньо жорсткими.
Низка країн закликали до повної заборони, але, намагаючись заспокоїти інші країни, які залежать від цього імпорту, Комісія запропонувала встановити ліміт квоти на рівні 560 000 метричних тонн, сказав один з дипломатів ЄС. За словами польського чиновника, це навіть більше, ніж поточний імпорт.
Визнаючи, що пакет затримується, Варшава заперечує, що це є проблемою. «Ми не блокуємо санкції. Ми просто хочемо, щоб вони мали сенс», — сказав польський чиновник на умовах анонімності.
Також співрозмовники видання стверджують, що напередодні ввечері Комісія продовжила переговори з деякими країнами ЄС у пошуках компромісу. За словами чотирьох дипломатів, у пʼятницю вранці відбудеться ще одна зустріч послів 27 країн-членів ЄС, щоб спробувати укласти угоду.
- Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 15 лютого презентувала офіційну пропозицію щодо десятого пакета санкцій проти росії. Єврокомісія пропонує подальші експортні заборони, які коштуватимуть понад €11 мільярдів і позбавлять російську економіку критичних технологій та промислової продукції. Ідеться про товари, які росія не зможе отримати з інших країн: електроніку, спеціальні транспортні засоби, частини машин, запчастини для вантажівок і літаків, товари для будівельного сектора, які можуть використовувати російські військові.
- Видання Bloomberg писало, що в Європейському Союзі розглядають можливість запровадити санкції проти російського Фонду національного добробуту. Там також хочуть зобовʼязати банки розкрити більше інформації про заморожені російські активи.
- 16 лютого стало відомо, що посли країн-членів ЄС на першому обговоренні десятого пакета санкцій проти росії не змогли його затвердити. Суперечки виникли через пропозицію Єврокомісії заборонити купівлю російського каучуку.