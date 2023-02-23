У Канаді Google почав блокувати новини для деяких користувачів

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Reuters / «Бабель»

У Канаді компанія Google тестує блокування новин для деяких користувачів у відповідь на урядовий законопроєкт про онлайн-новини.

Про це пише Reuters.

Канадський закон про онлайн-новини,або законопроект C-18, зобовʼязує платформи Facebook і Google платити видавцям новин за контент.

«Ми коротко тестуємо потенційну реакцію продукту на законопроект C-18, це впливає на дуже невеликий відсоток канадських користувачів. Щороку ми проводимо тисячі тестів, щоб оцінити будь-які потенційні зміни в пошуку», — сказав журналістам представник Google.

За його словами, в ескперименті задіяні менше ніж 4% користувачів у Канаді. Їм різною мірою обмежують видимість канадських і міжнародних новин.

Минулого року Facebook попередив, що може заблокувати канадцям обмін новинами на своїй платформі через занепокоєння щодо законодавства, яке змусить цифрові платформи платити видавцям новин.