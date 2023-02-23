В Естонії одностатевим парам дозволили брати одне прізвище

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В Естонії одностатеві пари, які уклали угоду про сумісне проживання, можуть брати собі спільне прізвище.

Про це естонській телекомпанії Err розповів міністр внутрішніх справ Лаурі Ляенеметс.

«Немає жодної причини, чому держава має стояти у людей на шляху в такому випадку», — сказав міністр.

Правом взяти спільне прізвище вже скористалися чотири одностатеві пари.

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У січні 2023 року Міністерство внутрішніх справ переглянуло положення «Закону про імена» щодо надання людям спільного прізвища, і 27 січня міністр підписав протокол, згідно з яким підставою для клопотання про спільне прізвище може бути договір про сумісне проживання.

Представник Естонського центру з прав людини Келлі Гроссталь наголосила, що йдеться про рішення міністра, а не судову практику. Це означає, що наступний міністр має право внести свої зміни.