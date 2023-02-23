МЗС Угорщини готує візит премʼєра Орбана до України

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Reuters / «Бабель»

Угорщина наразі веде підготовку візиту премʼєр-міністра Віктора Орбана до України. Там кажуть, що це відбудеться, коли «прийде час».

Про це розповів голова МЗС Угорщини Петер Сіярто в інтервʼю Index.

«Коли прийде час, премʼєр-міністр Угорщини здійснить таку поїздку, і Міністерство закордонних справ працює зараз над її підготовкою», — зазначив міністр.

Також Сіярто повідомив, що і сам готовий відвідати Україну, якщо буде запрошення.

«Якщо я отримаю запрошення, і ми зможемо заздалегідь узгодити основні теми та дати візиту, я із задоволенням поїду. Але поки що такого запрошення не надходило», — сказав він.