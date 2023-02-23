МЗС Угорщини готує візит премʼєра Орбана до України
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Reuters / «Бабель»
Угорщина наразі веде підготовку візиту премʼєр-міністра Віктора Орбана до України. Там кажуть, що це відбудеться, коли «прийде час».
Про це розповів голова МЗС Угорщини Петер Сіярто в інтервʼю Index.
«Коли прийде час, премʼєр-міністр Угорщини здійснить таку поїздку, і Міністерство закордонних справ працює зараз над її підготовкою», — зазначив міністр.
Також Сіярто повідомив, що і сам готовий відвідати Україну, якщо буде запрошення.
«Якщо я отримаю запрошення, і ми зможемо заздалегідь узгодити основні теми та дати візиту, я із задоволенням поїду. Але поки що такого запрошення не надходило», — сказав він.
- Раніше Орбан на зустрічі з журналістами в Будапешті заявив, що не вірить у перемогу України та вважає, що країна «поступово перетворюється на некеровану руїну». За словами Орбана, «мета росії — перетворити Україну на некеровану руїну», щоб Захід не міг заявити про неї «як про приз». Він сказав, що рф уже досягла успіху в цьому, і тепер Україна, як й Афганістан, є «нічийною землею».
- Після цього Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто. Йому висловили рішучий протест через зневажливі висловлювання премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана.