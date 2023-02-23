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Рада запровадила санкції проти всіх російських фінустанов на 50 років

Автор:
Олег Панфілович
Дата:

Олександр Корнієнко / Facebook

Верховна Рада запровадила санкції проти усіх фінансових установ росії.

Про це повідомляє нардеп Ярослав Железняк.

За це рішення проголосували 325 нардепів. Санкції впроваджуються на 50 років. Їх застосують до всіх банків, які зареєстровані та знаходяться в росії, зокрема:

Постанову про запровадження обмежувальних заходів вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський.