Світовий банк: Війна відкинула Україну на 15 років назад у питаннях бідності
- Автор:
- Софія Телішевська
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Pixabay
Повномасштабне російське вторгнення відкинуло Україну на 15 років назад у питаннях бідності.
Про це заявив регіональний директор Світового банку Аруп Банерджі в інтервʼю агентству Інтерфакс-Україна.
«Вторгнення в Україну — це трагедія, яка має серйозні людські та економічні наслідки. За нашими оцінками, за межею бідності опинилися ще 8 млн українців, порівняно з довоєнним періодом. Тобто, країна відкинута на 15 років назад у досягненні своїх цілей щодо скорочення рівня бідності», — сказав він.
За його словами, ситуація могла бути ще гіршою, якби не довоєнні реформи.
«Україні вдавалося збалансувати зусилля, спрямовані на підвищення конкуренції та економічної ефективності, із захистом найбільш вразливих верств населення. Прикладом цього є здатність влади підтримувати найважливішу соціальну допомогу і пенсійні виплати, навіть попри війну», — сказав він.
- На 1 січня 2023 року статус безробітного мали 186 500 людей за наявності 21 200 вакансій. Відповідно, на одне вакантне місце претендувало майже девʼять офіційно зареєстрованих шукачів роботи. Водночас кількість офіційно зареєстрованих безробітних зменшилася внаслідок зняття з обліку тих, які мігрували за кордон та були мобілізовані до лав ЗСУ. Проте не всі безробітні зареєстровані в державній службі зайнятості. За оцінками Мінекономіки, на початку 2023 року чисельність безробітних становила 2,6 млн людей, а за оцінками НБУ — близько 4,2–4,8 млн людей.
- За прогнозами НБУ, ринок праці гостро відчуватиме наслідки війни, але також повільно відновлюватиметься. Упродовж 2023 року безробіття залишатиметься на високому рівні — близько 26%. Надалі воно знижуватиметься завдяки розширенню попиту на робочу силу на тлі пожвавлення економічної активності, прогнозують у Нацбанку.