Окупанти за добу втратили в Україні майже 800 військових

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Російські війська за добу втратили в Україні 790 своїх військових.

Про це свідчать дані Генерального штабу ЗСУ.

Також Силам оборони вдалося знищити 56 одиниць ворожого озброєння та військової техніки. Окупанти зосереджують основні зусилля на спробах наступу на Купʼянському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби українські військові відбили близько 90 атак противника на цих напрямках.