Президент Анджей Дуда: Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну

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Reuters / «Бабель»

Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну, екіпожі зараз проходять навчання в Польщі з їх експлуатації.

Про це в інтервʼю CNN розповів президент Польщі Анджей Дуда.

Він сказав, що ці українські солдати будуть готові «протягом місяця повернутися в Україну разом із танками». Однак у Польщі «серйозні проблеми» із отриманням запчастин із Німеччини.

«Це не лише у нас, ці проблеми є досить поширеними. В інших країнах теж є проблеми з Leopard 2, бо німці мають серйозні проблеми із запчастинами. Ми не розуміємо цієї ситуації, але так воно й є. Наші танки Leopard сьогодні готові для України. У нашому навчальному центрі проходять навчання українські танкісти на танках Leopard 2, ми їх готуємо, триває цикл навчання», — сказав Дуда.