Президент Анджей Дуда: Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Reuters / «Бабель»
Польські танки Leopard 2 готові до відправки в Україну, екіпожі зараз проходять навчання в Польщі з їх експлуатації.
Про це в інтервʼю CNN розповів президент Польщі Анджей Дуда.
Він сказав, що ці українські солдати будуть готові «протягом місяця повернутися в Україну разом із танками». Однак у Польщі «серйозні проблеми» із отриманням запчастин із Німеччини.
«Це не лише у нас, ці проблеми є досить поширеними. В інших країнах теж є проблеми з Leopard 2, бо німці мають серйозні проблеми із запчастинами. Ми не розуміємо цієї ситуації, але так воно й є. Наші танки Leopard сьогодні готові для України. У нашому навчальному центрі проходять навчання українські танкісти на танках Leopard 2, ми їх готуємо, триває цикл навчання», — сказав Дуда.
- На засіданні «Рамштайну» 14 лютого міністр оборони США Ллойд Остін заявляв, що вісім країн постачатимуть Україні танки Leopard. Це Німеччина, Польща, Канада, Португалія, Іспанія, Норвегія, Данія та Нідерланди. США, Чехія та Нідерланди разом нададуть понад 90 танків Т-72, а Велика Британія — танки Challenger 2.
- У лютому в Німеччині почалися навчання українців на танках Leopard 2. Речниця Міністерства оборони ФРН заявила, що до кінця першого кварталу вони мають завершитися — синхронно з передачею 14 танків Leopard 2А6.