У Київській області на роботах вуличного художника Бенксі встановили спецсистеми охорони

Новини

У Київській області на роботах вуличного художника Бенксі в Бородянці, Ірпені та Горенці встановили бездротову систему безпеки Ajax. Відтепер на будь-які спроби викрасти або зіпсувати малюнки реагуватиме група охорони.

Про це Київська обласна військова адміністрація повідомила 22 лютого.

Датчики руху та удару фіксують спроби пошкодити чи підступитися до обʼєкта, вмикають вуличну сирену поруч і передають сповіщення до охоронної компанії. Для захисту робіт від впливу зовнішніх чинників встановили прозорі протиударні стінки з полікарбонату. А на роботі в Бородянці, де зображений дзюдоїст, додатково встановили тимчасову захисну споруду. У ній буде підтримуватися мікроклімат, щоб малюнок не зіпсувався.

Малюнки будуть під захистом, доки питання їх музеєфікації не вирішать остаточно.