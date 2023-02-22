Підвид коронавірусу «Кракен» зареєстрували вже в чотирьох областях України

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Plastifikator x «Бабель»

Підвид коронавірусного штаму «Омікрон» під назвою «Кракен» уже зафіксували в чотирьох областях України. Його виявили в Сумській, Закарпатській, Одеській та Тернопільській областях.

Про це пише Центр громадського здоровʼя.

Там розповіли, що такий розвиток подій був прогнозований, тому що кожна нова мутація коронавірусу витісняє попередню.

«Хоч «Омікрон» і переноситься легше, проте має здатність передаватися швидше. Це додатково навантажує медичну систему. Щоб захистити себе та своїх близьких, потрібно вакцинуватися та робити бустерні щеплення», — розповіла керівниця відділу епіднагляду ЦГЗ Оксана Кошалко.

У ЦГЗ наголошують, що найбільш ефективним методом для запобігання наслідків захворювання є вакцинація.