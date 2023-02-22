У США в комісійному магазині випадково знайшли неопубліковане фото Джона Кеннеді. Воно зроблене в день убивства

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Скріншот з відео

Мешканець Техасу купив у комісійному магазині вживаний компакт-диск канадського рокгурту Bachman-Turner Overdrive і знайшов у коробці фотографію Джона Кеннеді. Знімок зробили на Polaroid у день вбивства президента.

Про це пише Upi.

Чоловік відкрив футляр для CD лише через місяць після покупки та виявив всередині фото, на якому 35-й президент США їде у своєму кортежі в Далласі.

На звороті знімку була написана від руки дата: «11-22-63» — це день убивства Джона Кеннеді.

Колишній аналітик ФБР та історик Джона Кеннеді Фарріс Рукстол III сказав, що фотографію, імовірно, зробили, коли кортеж американського президента виїжджав із Лав Філд, достатньо далеко від місця вбивства.

Чоловік, який знайшов фото, ще не вирішив, залишити його собі чи продати колекціонерам.