У Японії на берег винесло незрозумілу металеву сферу

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На узбережжя Японії, у місті Хамамацу викинуло металеву сферу. Влада поки не може сказати, що це таке.

Про це повідомляє BBC.

Сферу знайшов місцевий житель. Помітивши на березі незвичайний обʼєкт, він попередив про нього поліцію. Влада оточила територію та провела рентгенівські дослідження, які не виявили нічого надзвичайного та лише підтвердили, що обʼєкт безпечний. Завширшки ця сфера близько 1,5 метра.

Влада вже назвала знахідку «пусткою, а не загрозою». Місцева телекомпанія NHK показала кадри, де двоє чиновників на пляжі Еншухама дивляться на іржаву металеву сферу. Обʼєкт найближчим часом приберуть.

Такі знахідки зазвичай не викликають підозр, однак ця сфера зʼявилася на тлі загальної нервозності щодо неопізнаних обʼєктів, оскільки на початку цього місяця США заявляли про китайскі повітряні-кулі шпигуни.

22 лютого Японія окремо висловила Китаю занепокоєння у звʼязку з повітряними кулями-спостерігачами, які фіксувала у своєму небі принаймні тричі з 2019 року. Пекін заперечує звинувачення у шпигунстві.