Politico: Угорський премʼєр Орбан погрожує заблокувати продовження санкцій проти росії, якщо зі списку не приберуть 4 людей

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Reuters

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти росії. Він вимагає, щоб звідти прибрали чотирьох людей.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

Посли країн-членів ЄС планують у середу у другій половині дня схвалити десятий пакет санкцій проти росії, ухвалення якого Угорщина теж блокувала.

Орбан вимагає, щоб із переліку санкцій проти росії прибрали чотирьох людей, але кого саме — невідомо. Також Угорщина виступає проти пропозиції продовжувати санкції раз на 12 місяців, а не раз на 6. Попереднє компромісне рішення — продовжувати ці санкції раз на 9 місяців.

Європейські дипломати та чиновники всерйоз занепокоєні періодом з літа 2024 року, коли Угорщина почне головувати в Євросоюзі.

У ЄС припускають можливість погодитися на вимогу Орбана, адже інакше скасуються санкції проти майже 1 400 людей та компаній.