Politico: Угорський премʼєр Орбан погрожує заблокувати продовження санкцій проти росії, якщо зі списку не приберуть 4 людей
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Reuters
Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти росії. Він вимагає, щоб звідти прибрали чотирьох людей.
Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.
Посли країн-членів ЄС планують у середу у другій половині дня схвалити десятий пакет санкцій проти росії, ухвалення якого Угорщина теж блокувала.
Орбан вимагає, щоб із переліку санкцій проти росії прибрали чотирьох людей, але кого саме — невідомо. Також Угорщина виступає проти пропозиції продовжувати санкції раз на 12 місяців, а не раз на 6. Попереднє компромісне рішення — продовжувати ці санкції раз на 9 місяців.
Європейські дипломати та чиновники всерйоз занепокоєні періодом з літа 2024 року, коли Угорщина почне головувати в Євросоюзі.
У ЄС припускають можливість погодитися на вимогу Орбана, адже інакше скасуються санкції проти майже 1 400 людей та компаній.
- Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 15 лютого презентувала офіційну пропозицію щодо десятого пакета санкцій проти росії. Єврокомісія пропонує подальші експортні заборони, які коштуватимуть рф понад €11 мільярдів і позбавлять російську економіку критичних технологій та промислової продукції. Ідеться про товари, які росія не зможе отримати з інших країн: електроніку, спеціальні транспортні засоби, частини машин, запчастини для вантажівок і літаків, товари для будівельного сектора, які можуть використовувати російські військові.
- Видання Bloomberg писало, що в Європейському Союзі розглядають можливість запровадити санкції проти російського Фонду національного добробуту. Там також хочуть зобовʼязати банки розкрити більше інформації про заморожені російські активи.