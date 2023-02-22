На Херсонщині російські війська обстріляли з артилерії село Новотягинка. Загинули двоє людей

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Міністерство оборони Росії

Російські війська обстріляли з артилерії село Новотягинка на Херсонщині.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, загинули двоє людей — 81-річна жінка та 68-річний чоловік. Вони померли на місці від отриманих ран.