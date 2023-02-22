Президент підписав закон про безмитне ввезення БпЛА, тепловізорів та приладів нічного бачення

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Міністерство оборони України

Президент України Володимир Зеленський підписав закони № 8360 та № 8361 про скасування мита та ПДВ на ввезення в Україну безпілотників, тепловізорів, приладів нічного бачення та інших пристроїв.

Закони набирають чинності з наступного дня після їх опублікування.

Від сплати мит звільнили ввезення коптерів, тепловізорів, коліматорів та приладів нічного бачення. За зверненням волонтерських організацій також додали рації.

Такі заходи є тимчасовими на період дії воєнного стану в Україні, але не більш як до 1 січня 2024 року.

Водночас зазначені пільги не застосовуватимуться до товарів, що мають походження з країни, визнаної державою-окупантом та/або державою-агресором, та ввозяться з території держави-окупанта чи з окупованої території України.