Фінляндія виділила ще €5 мільйонів на закупівлю українського зерна для Африки

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Фінляндія надала €5 млн Всесвітній продовольчій програмі ООН (WFP) для закупівлі в Україні зерна та транспортування його до країн Африки, повідомляє пресслужба фінського МЗС.

«Через WFP Фінляндія підтримує як Україну, так і країни, які постраждали від продовольчої кризи. Україна отримає необхідний дохід, а країни, які страждають від дефіциту зерна та високих цін, отримають вкрай необхідне зерно», — заявив міністр розвитку співробітництва та зовнішньої торгівлі Вілле Скіннарі.

За підтримки Фінляндії WFP закуповує українське зерно, яке перемелює, розмитнює та доставляє зокрема й на Африканський Ріг.

Зазначається, що реалізація «зернової угоди» також стабілізує світові ціни на продовольство. Фінляндія підтримала реалізацію цієї угоди ще торік, профінансувавши постачання зерна з України до Сомалі.