Іспанія передасть Україні шість танків Leopard 2

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Уряд Іспанії передасть Україні шість танків Leopard 2. Але там готові збільшити постачання.

Про це повідомила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, пише EFE.

Вона наголосила, що наразі танки ремонтують, а загалом їх обʼєднають у танковий батальйон. Також Іспанія готова збільшити поставки в разі потреби та за запитом інших країн.

За її словами, Іспанія планує відправити такі танки наприкінці березня чи на початку квітня.