Німеччина вислала двох іранських дипломатів через смертний вирок, винесений в Ірані
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- Анна Холоднова
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Flickr / Mohsen Taleb
Німеччина оголосила двох співробітників посольства Ірану персонами нон ґрата і наказала їм залишити країну. Причиною став смертний вирок громадянину Німеччини, який винесли в Ірані.
Про це пише Reuters.
Громадянина Німеччини та Ірану Джамшида Шармахда засудили до смертної кари в Ірані. Шармахда, який проживає також у США, звинувачують у причетності до збройного угруповання і в плануванні терактів у країні.
Німеччина також викликала тимчасового повіреного у справах Ірану з цього питання.
«Ми закликаємо Іран скасувати смертний вирок Джамшиду Шармахду та забезпечити йому справедливий процес оскарження, заснований на верховенстві права», — заявила міністр закордонних справ Анналена Бербок.
За її словами, Шармахду відмовили у справедливому судовому розгляді, а міністерству не надали консульський доступ до обвинуваченого.
- 21 лютого Рада ЄС оголосила про додаткові санкції проти Ірану через порушення прав людини. Вони стосуються 32 людей та двох організацій.