Проти України воюють понад 350 тисяч росіян. ЗСУ готуються до наступу

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У війні росії проти України задіяно понад 350 тисяч окупантів.

Про це повідомив командувач Обʼєднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтервʼю Укрінформу.

За його словами, ЗСУ готують відповідні сили для свого наступу. Він зазначив, що кількість військ та техніки у росіян мають значення, проте якість пересилить кількість.

«Саме тому нам необхідне західне озброєння, яке за своїми показниками значно краще за радянські зразки, якими оснащена російська армія. Ще раз повторюю, що якість завжди перевищує кількість», — сказав Наєв.

Щодо річниці повномасштабного вторгнення воєначальник припустив можливості ракетних ударів рф, а також продовження наступальних дій на Донбасі.