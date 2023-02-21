В Угорщині порадили міністру закордонних справ Словаччини звернутися до психіатра. Той написав пост про Орбана та закінчив його лайкою
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Reuters / «Бабель»
В Угорщині глава парламентського комітету із закордонних справ Жолт Немет заявив про психічні проблеми міністра закордонних справ Словаччини Растислава Качера, який написав пост про угорського премʼєра Віктора Орбана і завершив його лайкою.
Про це Жолт Немет заявив на брифінгу, пише «Європейська правда».
«Я добре знаю пана Качера, адже він був послом у Будапешті та я кілька разів зустрічався з ним. Мушу сказати, що дуже занепокоєний його психічним здоровʼям. І порадив би йому вкрай терміново завітати до психіатра», — заявив Жолт Немет.
В Угорщині вже викликали посла Словаччини для пояснень.
- 20 лютого міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер написав пост у Facebook з критикою «карпатських колабораціоністів путіна», зокрема йшлося про угорського премʼєра Віктора Орбана. Він розкритикував угорського премʼєра за те, що той назвав війну в Україні «конфліктом двох словʼянських держав», і за відмову надавати військову допомогу Києву. Пост він закінчив зверненням до колабораціоністів, путіна та всіх, хто хоче миру ціною знищенням України фразою «Іди нахуй».