Космічний телескоп Hubble сфотографував три галактики, які скоро зіллються

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ESA

Космічний телескоп Hubble сфотографував три галактики в сузірʼї Волопаса, які з часом зіллються в одну величезну яскраву галактику.

Про це пише Space.

Під час цього процесу їхня спіральна структура, яку можна побачити на фото, зникне через гравітаційну взаємодію. Форми галактик уже спотворені — на знімку видно нитки газу та пилу, які їх зʼєднують.

ESA

Ці три галактики мають спільну назву SDSSCGB 10189. Вони розташовані на відстані 50 тисяч світлових років одна від одної. У космічних масштабах це дуже близько. Наприклад, найближча до нашого Чумацького Шляху галактика Андромеда розташована приблизно за 2,5 мільйона світлових років від Сонця.