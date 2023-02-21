Космічний телескоп Hubble сфотографував три галактики, які скоро зіллються
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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ESA
Космічний телескоп Hubble сфотографував три галактики в сузірʼї Волопаса, які з часом зіллються в одну величезну яскраву галактику.
Про це пише Space.
Під час цього процесу їхня спіральна структура, яку можна побачити на фото, зникне через гравітаційну взаємодію. Форми галактик уже спотворені — на знімку видно нитки газу та пилу, які їх зʼєднують.
Ці три галактики мають спільну назву SDSSCGB 10189. Вони розташовані на відстані 50 тисяч світлових років одна від одної. У космічних масштабах це дуже близько. Наприклад, найближча до нашого Чумацького Шляху галактика Андромеда розташована приблизно за 2,5 мільйона світлових років від Сонця.
- Телескоп Hubble також сфотографував дует яскравих молодих зірок у туманності Оріона, неправильну галактику в сузірʼї Діви, а також зафіксував зірку, яку поглинає чорна діра.