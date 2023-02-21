У Південній Кореї суд уперше визнав правовий статус одностатевих пар

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Верховний суд Сеулу ухвалив, що одностатеві пари мають право на таке ж подружнє медичне страхування, що й гетеросексуальні пари — уперше країна визнала правовий статус партнера-гея.

Про це повідомляє найбільше південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Верховний суд ухвалив, що подружнє страхування в рамках державної схеми медичного страхування не обмежується юридично визначеними сімʼями, а відмова в цьому праві одностатевим парам є дискримінаційною. Суд додав, що захист прав меншин є «найбільшим обовʼязком» суду як «останнього бастіону прав людини».

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Своїм рішенням Верховний суд скасував попереднє рішення суду нижчої інстанції, який відхилив звернення одностатевої пари після того, як одному з партнерів сказали робити окремі платежі з медичного страхування. За південнокорейським законодавством людина звільняється від сплати страхових внесків, якщо її чоловік або дружина відповідає певним умовам працевлаштування. Суд нижчої інстанції відхилив клопотання, оскільки не визнав одностатевих партнерів подружжям.

«Це рішення стало першим визнанням судом правового статусу одностатевої пари», — сказала адвокат Пак Хан Хі, яка представляла інтереси позивача. Ідеться про пару Зі Сон Ук і Кім Ен Мін, яка провела весільну церемонію в 2019 році, але не змогла зареєструвати свій шлюб, оскільки влада Південної Кореї не визнає цей союз законним.

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Кім був зареєстрований як «утриманець» чоловіка в рамках страхової схеми С на початку 2020 року, але пізніше страхова служба зобовʼязала його сплачувати ретроспективні внески, оскільки пара не була в законному шлюбі. Страхова служба відмовила Кім у праві на подружнього покриття, хоча служба надає такі права гетеросексуальним парам, які перебувають у цивільному шлюбі.