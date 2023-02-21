В Еквадорі конфіскований кокаїн перетворюють на бетон

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Reuters

В Еквадорі накопичився надлишок конфіскованого у злочинців кокаїну, і його вирішили використовувати в будівельних матеріалах.

Про це пише Reuters.

Конфісковані блоки кокаїну подрібнюють у промислових машинах на заводі з утилізації відходів, змішують отриманий порошок з цементом, піском і водою та створюють з цієї суміші бетонні блоки. Такий метод утилізації називається інкапсуляцією.

Ця процедура допомагає звільнити поліцейські сховища для наркотиків. Також вона дешевша і швидша за спалювання — для інкапсуляції тонни кокаїну потрібно менше трьох годин, а спалювання такої ж кількості займає 12 годин.

Таким чином в Еквадорі вже переробили близько 350 т кокаїну, який вилучили у злочинців у 2021 і 2022 роках. Цей процес відбувається за підтримки Управління ООН з наркотиків та злочинності. Зараз в Еквадорі на інкапсуляцію очікують ще 83 тонни кокаїну.

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