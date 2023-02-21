Актору Алеку Болдвіну помʼякшили звинувачення у справі про ненавмисне вбивство операторки Галини Гатчинс

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Gage Skidmore / Flickr

Голлівудському актору Алеку Болдвіну помʼякшили звинувачення у справі про вбивство операторки Галини Гатчинс. З нього зняли звинувачення у вдосконаленні вогнепальної зброї.

Про це пише BBC.

Прокурори заявили, що зняли це звинувачення, щоб Болдвін та його адвокати «не відволікалися на суді» на це питання. Захист актора наголошував, що проти Болдвіна намагалися застосувати закон, який ухвалили вже після того, як сталося вбивство.

Зняття звинувачень щодо вогнепальної зброї серйозного скорочує можливий термін увʼязнення актора. Тепер йому загрожує до 18 місяців за ґратами за ненавмисне вбивство замість пʼяти років позбавлення волі.

Також аналогічні звинувачення зняли і з відповідальної за зброю на знімальному майданчику Ганни Гутьєррес-Рід.