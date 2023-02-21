Росія призупиняє участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Олексій Іванов / Wikimedia Commons
Президент росії володимир путін оголосив, що рф призупиняє свою участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь.
Про це він заявив під час звернення до Федеральних зборів 21 лютого.
Путін підкреслив, що йдеться саме про призупинення, а не про повний вихід із договору.
За його словами, причиною цього стало те, що інші ядерні держави Заходу продовжують розвивати свої ядерні озброєння та наполягають на доступі до російських ядерних обʼєктів. Крім цього, він заявив, що США нібито продовжують розробляти нову ядерну зброю та готуються до випробувань.
Також путін хоче, щоб до цього договору приєдналися країни Європи, зокрема Франція та Велика Британія.
- Договір про скорочення стратегічних наступальних озброєнь — один із основних договорів між США та СРСР, а потім росією, у питанні контролю над ядерною зброєю обох країн. Договір про скорочення та обмеження стратегічного наступального озброєння був підписаний між росією та США у 2010 році. Це вже третій договір між двома державами — найбільшими власниками ядерної зброї, він буде чинним до 2026 року. Першу таку домовленість Штати підписали ще з СРСР улітку 1991 року, а другу — з росією в 1993 році. Угоди передбачають, що росія та США спільно скорочуватимуть свої ядерні боєзаряди, а також можливі носії ядерної зброї — від ракет до стратегічних бомбардувальників.
- Головним засобом контролю за цим договором є двосторонні інспекції. Тобто представники росії та США мають право побувати на ядерних обʼєктах одне одного та особисто перевірити, чи справді кожна країна скорочує своє ядерне озброєння.
- Двостороння консультативна комісія, яка займається практичними питаннями виконання Договору про СНО, востаннє збиралася в Женеві в жовтні 2021 року. Влітку 2022 року російська сторона не допустила американську делегацію до своїх ядерних ракет.