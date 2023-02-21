ЄС на рік продовжив санкції проти рф через захоплення територій України

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Alexander Popov / Unsplash

Європейський Союз продовжив на рік дію санкцій проти росії, які запровадили у відповідь на незаконне визнання, окупацію чи анексію російською федерацією тимчасово непідконтрольних уряду територій України.

Відповідне рішення опубліковане в Офіційному журналі ЄС.

«На підставі перегляду рішення (CFSP) 2022/266 та з огляду на триваючі незаконні дії російської федерації проти України обмежувальні заходи продовжені до 24 лютого 2024 року», — йдеться в повідомленні.

ЄС не визнає та продовжує засуджувати анексію українських територій росією як порушення міжнародного права.