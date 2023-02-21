ЄС на рік продовжив санкції проти рф через захоплення територій України
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Alexander Popov / Unsplash
Європейський Союз продовжив на рік дію санкцій проти росії, які запровадили у відповідь на незаконне визнання, окупацію чи анексію російською федерацією тимчасово непідконтрольних уряду територій України.
Відповідне рішення опубліковане в Офіційному журналі ЄС.
«На підставі перегляду рішення (CFSP) 2022/266 та з огляду на триваючі незаконні дії російської федерації проти України обмежувальні заходи продовжені до 24 лютого 2024 року», — йдеться в повідомленні.
ЄС не визнає та продовжує засуджувати анексію українських територій росією як порушення міжнародного права.
- Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн 15 лютого презентувала офіційну пропозицію щодо десятого пакета санкцій проти росії. Єврокомісія пропонує подальші експортні заборони, які коштуватимуть понад €11 мільярдів і позбавлять російську економіку критичних технологій та промислової продукції. Ідеться про товари, які росія не зможе отримати з інших країн: електроніку, спеціальні транспортні засоби, частини машин, запчастини для вантажівок і літаків, товари для будівельного сектора, які можуть використовувати російські військові.
- Видання Bloomberg писало, що в Європейському Союзі розглядають можливість запровадити санкції проти російського Фонду національного добробуту. Там також хочуть зобовʼязати банки розкрити більше інформації про заморожені російські активи.