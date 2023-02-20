Опозиціонер і головний критик Кадирова Абдурахманов вийшов на звʼязок і повідомив, що живий. У грудні його нібито вбили у Швеції

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Чеченський блогер і головний критик Рамзана Кадирова Тумсо Абдурахманов звʼязався з представниками діаспори у Швеції та повідомив, що живий.

Про це виданню «Новая Газета» розповіли у правозахисній асоціації «Вайфонд».

«Ми не знаємо, де саме він перебуває, але сьогодні він сам вийшов з нами на звʼязок, зателефонував, щоб уточнити деякі юридичні моменти, і дозволив оголосити, що він живий», — розповів представник асоціації, який попросив про анонімність з міркувань безпеки.

Там поки не мають жодної інформації про обставини зникнення Абдурахманова і припускають, що він навряд чи сам може зараз щось коментувати через таємність.

«Він живий і веселий. Скоро його всі побачать, гадаємо, він сам з усіма вийде на звʼязок», — додали в організації.