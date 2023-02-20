Опозиціонер і головний критик Кадирова Абдурахманов вийшов на звʼязок і повідомив, що живий. У грудні його нібито вбили у Швеції
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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BBC News
Чеченський блогер і головний критик Рамзана Кадирова Тумсо Абдурахманов звʼязався з представниками діаспори у Швеції та повідомив, що живий.
Про це виданню «Новая Газета» розповіли у правозахисній асоціації «Вайфонд».
«Ми не знаємо, де саме він перебуває, але сьогодні він сам вийшов з нами на звʼязок, зателефонував, щоб уточнити деякі юридичні моменти, і дозволив оголосити, що він живий», — розповів представник асоціації, який попросив про анонімність з міркувань безпеки.
Там поки не мають жодної інформації про обставини зникнення Абдурахманова і припускають, що він навряд чи сам може зараз щось коментувати через таємність.
«Він живий і веселий. Скоро його всі побачать, гадаємо, він сам з усіма вийде на звʼязок», — додали в організації.
- На початку грудня 2022 року соратники Тумсо Абдурахманова, якого називають головним критиком глави Чечні Рамзана Кадирова, повідомили журналістам, що його застрелили в ніч з 1 на 2 грудня у Швеції. За кілька днів після цього премʼєр уряду Ічкерії у вигнанні Ахмед Закаєв заявив, що Абдурахманов живий і нібито перебуває під захистом шведської поліції. Чому саме — невідомо.