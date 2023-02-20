Космічний телескоп Hubble сфотографував дует яскравих молодих зірок у туманності Оріона

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NASA

Космічний телескоп Hubble зробив новий знімок двох яскравих молодих зірок у туманності Оріона.

NASA

Внизу справа видно яскраву змінну зірку V 372 Orionis. Вона оточена туманними блакитними хмарами. Її зірка-компаньйон сяє у верхньому лівому куті.

Ці космічні обʼєкти розташовані в туманності Оріона — області зорєутворення на відстані приблизно 1 450 світлових років від Землі.

Це фото обʼєднує дані двох інструментів космічного телескопа: Advanced Camera for Surveys і Wide Field Camera 3. Дослідники використали зображення, зняті в інфрачервоному та у видимому діапазонах.