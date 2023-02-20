Нідерландська розвідка повідомляє про можливі диверсії росії в Північному морі. Під загрозою — інфраструктура

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Російські спецслужби готують серію диверсій в територіальних водах Нідерландів у Північному морі.

Про це 20 лютого заявила Служба військової розвідки та безпеки Нідерландів (MIVD), повідомляє Reuters.

Так, останніми місяцями росія намагалася отримати розвіддані, щоб вчинити диверсію на критично важливій інфраструктурі в нідерландській частині Північного моря. Глава Служби військової розвідки генерал Ян Свілленс повідомив, що нещодавно неподалік морської вітряної електростанції в Північному морі виявили російське судно. Нідерландські кораблі морської піхоти та берегової охорони вивели російське судно з Північного моря, «перш ніж будь-які спроби саботажу могли увінчатися успіхом».

«В останні місяці ми бачили, що російські субʼєкти намагалися зʼясувати, як працює енергетична система в Північному морі. Ми бачимо це вперше. Росія складає мапу того, як функціонують наші вітряні парки в Північному морі. Їх дуже цікавить, як вони можуть атакувати енергетичну інфраструктуру», — сказав Свілленс.

Нідерландські спецслужби заявили, що критично важлива інфраструктура, як-от інтернет-кабелі, газові труби та вітряні електростанції, стала метою російської диверсійної діяльності.

«Росія таємно складає карту цієї інфраструктури та вдається до дій, що свідчать про підготовку до підриву та диверсії», — заявили спецслужби. Також можливі й приховані загрози водо- та енергопостачанню в Нідерландах з боку росії.