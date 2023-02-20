Нідерландська розвідка повідомляє про можливі диверсії росії в Північному морі. Під загрозою — інфраструктура
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Російські спецслужби готують серію диверсій в територіальних водах Нідерландів у Північному морі.
Про це 20 лютого заявила Служба військової розвідки та безпеки Нідерландів (MIVD), повідомляє Reuters.
Так, останніми місяцями росія намагалася отримати розвіддані, щоб вчинити диверсію на критично важливій інфраструктурі в нідерландській частині Північного моря. Глава Служби військової розвідки генерал Ян Свілленс повідомив, що нещодавно неподалік морської вітряної електростанції в Північному морі виявили російське судно. Нідерландські кораблі морської піхоти та берегової охорони вивели російське судно з Північного моря, «перш ніж будь-які спроби саботажу могли увінчатися успіхом».
«В останні місяці ми бачили, що російські субʼєкти намагалися зʼясувати, як працює енергетична система в Північному морі. Ми бачимо це вперше. Росія складає мапу того, як функціонують наші вітряні парки в Північному морі. Їх дуже цікавить, як вони можуть атакувати енергетичну інфраструктуру», — сказав Свілленс.
Нідерландські спецслужби заявили, що критично важлива інфраструктура, як-от інтернет-кабелі, газові труби та вітряні електростанції, стала метою російської диверсійної діяльності.
«Росія таємно складає карту цієї інфраструктури та вдається до дій, що свідчать про підготовку до підриву та диверсії», — заявили спецслужби. Також можливі й приховані загрози водо- та енергопостачанню в Нідерландах з боку росії.
- 18 лютого 2023 року Нідерланди заявили, що висилають із країни близько десяти російських дипломатів. Цей крок аргументували тим, що рф продовжує призначати дипломатами офіцерів розвідки. Із 20 лютого Нідерланди також закрили своє генеральне консульство в Санкт-Петербурзі, посольство Нідерландів у Москві залишатиметься відкритим.
- У березні 2022 року Нідерланди вже вислали 17 російських дипломатів через підозру у шпигунстві. Виявилось, що вони працювали на військову розвідку ГРУ і службу безпеки СВР та займалися переважно контррозвідкою та шпигунством у сфері високих технологій. У відповідь росія видворила з країни нідерландських дипломатів. Загалом за минулий рік через звинувачення у шпигунстві країни ЄС видворили майже 400 російських дипломатів.