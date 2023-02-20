«Скупчення не спостерігається». У Повітряних силах заявили, що кількість російської авіації біля кордонів України не змінилася
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Reuters
У Повітряних силах ЗСУ заявляють, що кількість російської авіації біля кордонів України не змінюється. Ще ближче підтягнути її росіяни не можуть через нестачу аеродромів.
Про це на брифінгу повідомив речник ВПС ЗСУ Юрій Ігнат.
«Щодо інформації про скупчення авіації — «стара історія». Не можна говорити, що це довкола України, а безпосередньо на аеродромах, які рф використовує в агресії проти України. Уже неодноразово говорили, що це близько 40 аеродромів, зокрема на окупованих територіях, у Білорусі та рф. Ці аеродроми приймають різні типи авіації, яка використовується в атаках проти України», — зазначив він.
За його словами, біля кордонів зберігається та ж кількість авіації, яку росіяни накопичили на початку агресії — приблизно 700 різних літаків і гелікоптерів.
Ігнат також нагадав, що українські військові вже збили 299 літаків, до 300 одиниць наближається кількість уражених гвинтокрилів. Проте противник може поповнювати втрачені борти, підтягуючи техніку із середини країни.
- 14 лютого 2023 року видання The Financial Times із посиланням на представників західної розвідки писало, що російські сухопутні сили виснажені, тож рф може зробити ставку на авіацію.
- 16 лютого британська розвідка заявила, що вважає малоймовірною розширену повітряну кампанію рф проти України. Британці підрахували, що ВПС росії має орієнтовно 1 500 військових літаків з екіпажем, а від початку повномасштабного вторгнення вони втратили понад 130 машин. З 1 500 літаків далеко не всі справні. У кожній армії світу передбачено, що 30% авіапарку — це літаки, які проходять плановий техогляд або стоять на ремонті.