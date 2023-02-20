Японія надасть $5,5 мільярда на відбудову України

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Facebook / Посольство Японії в Україні

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що його країна надасть $5,5 мільярда на відновлення зруйнованої росією інфраструктури України.

Про це пише Kyodo News.

Також Кісіда планує запросити президента України Володимира Зеленського на онлайн-саміт «Великої сімки», який організовує Японія.

За інформацією джерел видання, на цій зустрічі Кісіда планує представити своє бачення світу без ядерної зброї на тлі триваючих побоювань, що росія може використати її у війні з Україною.

На віртуальному зібранні країни «Великої сімки» (Британія, Канада, Франція, Німеччина, Італія, Японія та Сполучені Штати) та Європейський Союз, імовірно, погодяться продовжувати підтримувати Україну, пише Kyodo.