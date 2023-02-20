«Укрпошта» випустить марку до річниці повномасштабної війни
- Автор:
- Софія Телішевська
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«Укрпошта» відкрила попереднє замовлення на нову марку до річниці початку повномасштабної війни. «ПТН ПНХ» — саме таку назву матиме нова марка.
Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.
Тираж марки — 250 000 аркушів (у кожному по шість марок), але дату відкриття продажу пошта поки тримає у таємниці.
На марці зображено репродукцію графіті Бенксі, залишеної ним на стіні зруйнованого будинку в Бородянці, на якій хлопчик перемагає дзюдоїста.
«Майбутнє — в особі хлопчика, обовʼязково переможе минуле, яке застрягло в голові хворого диктатора і всіх, хто його підтримує. Або, як сказав президент на Мюнхенській конференції минулого тижня, Давид переможе Голіафа», — написав Смілянський у соцмережах.
- «Укрпошта» також випустить марку «Зброя Перемоги» — частина коштів піде на потреби української армії. На зображеннях будуть зразки військового вітчизняного та закордонного озброєння: «Вільха», «Нептун», «Стугна-П», «Байрактар ТБ2», FGM-149 «Джавелін», «M142 Хаймарс».