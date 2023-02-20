Резніков: Усі заводи Європи здатні щороку виготовляти 600 тисяч снарядів калібру 152 мм. Росія стільки витрачає щомісяця

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Минобороны

Росія протягом місяця використовує таку кількість артилерійських снарядів, яку всі заводи Європи виготовляють за рік.

Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів міністр оборони Олексій Резніков.

За його словами, сумарно за рік усі заводи Європи можуть виготовити 600 тисяч боєприпасів калібру 152 мм. Коментуючи питання про те, що «Укроборонпром» у листопаді минулого року почав випускати такі боєприпаси, Резніков відповів, що темпи виробництва не дають приводу для оптимізму.

Резніков пояснив, що до недавнього часу росіяни щодня застосовували до 60 тисяч артснарядів. Зараз інтенсивність зменшилася до 20 тисяч різних калібрів. «Тобто за місяць це стільки, скільки вся Європа виробляє за рік. Росіяни ще тягнуть набої з радянських запасів. Тому Бен Воллес говорить: «Навіть не думайте копіювати їхню тактику. Ми вам даємо високоточну зброю, щоб ви зробили один постріл, а не 10 чи 12. От у чому завдання», — зазначив міністр.